Covid oggi Emilia, 3.067 contagi e 22 morti: bollettino 24 dicembre

Sono 3.067 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 22 morti che portano il totale da inizio pandemia a 14.104. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.902 tamponi con un tasso di positività del 6.4%. In isolamento domiciliare 48.381 persone. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 107 pari a 3 in meno rispetto a ieri, e quelli negli altri reparti Covid che sono 1.119, due in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 720 nuovi casi, seguita da Rimini (358) e Ravenna (353); poi Modena (343), Reggio Emilia (335) e Forlì (219); quindi Parma (192), Piacenza (184), Cesena (166), Ferrara (112), e infine il Circondario Imolese con 85 casi.