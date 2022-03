Covid oggi Emilia, 4.408 contagi e 13 morti: bollettino 25 marzo

Sono 4.408 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.417, di cui 13.204 molecolari con un tasso di positività del 18%. Da ieri sono guarite 2.619 persone.

Da inizio pandemia le vittime sono state 16.208 nella Regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 42, 3 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid, sono 957,10 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 45.003 persone.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 971 nuovi casi, seguita da Modena a 658, Reggio Emilia a 509, poi, Parma a 357 e Ravenna a 351.