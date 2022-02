Covid oggi Emilia, 4.497 contagi e 26 morti: bollettino 2 febbraio

Sono 4.497 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.924 tamponi, di cui 12.223 molecolari e 19.701 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 14%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 126, 6 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.087, 59 in meno da ieri.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 11.883 persone. Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 15.531 nella Regione.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 12.278 dosi; sul totale sono 3.735.624 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93%. Le terze dosi fatte sono 2.551.121.