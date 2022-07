Covid oggi Emilia, 5.166 contagi e 11 morti: bollettino 23 luglio

Sono 5.166 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 11 persone per un totale di 17.359 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.117 tamponi, tra cui 8.832 molecolari e 13.285 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 50, 5 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.743, 17 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 754 nuovi casi, seguita da Modena a 736, poi, Reggio Emilia a 579, Rimini a 571 e Ravenna a 506. Quindi Ferrara a 494 e Parma a 425, poi, Cesena a 379, Piacenza a 285, Forlì a 274 e, infine, il Circondario Imolese con 163 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 54.012. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 79.176 (-2.469). In isolamento domiciliare 77.383 persone. Le persone complessivamente guarite sono 7.624 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.627.735.