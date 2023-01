Covid oggi Emilia, 5.350 contagi e 77 morti: ultimo bollettino settimana

Sono stati 5.350 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna, dal 6 al 12 gennaio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino settimanale della Regione. In una settimana ci sono stati 77 morti che porta il totale dei decessi a 19.088 da inizio pandemia. Nel periodo, preso in considerazione, sono stati processati 49.062 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 10,9%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 40, 13 in meno rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.101. In isolamento a casa 15.520 persone.