Covid oggi Emilia Romagna, 10.779 contagi e 49 morti: bollettino 4 febbraio

Sono 10.779 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 49 morti. ''Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.091.476 casi di positività, 10.779 in più rispetto a ieri, su un totale di 55.793 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 19.121 molecolari e 36.672 test antigenici rapidi.Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 900 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte dell’Ausl di Ferrara e che sono stati recuperati oggi. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 9.879.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,3%. Se si considerassero i casi reali odierni, la percentuale scenderebbe al 17,7%''. Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

''Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 9.816.216 dosi; sul totale sono 3.713.159 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,4%. Le terze dosi fatte sono 2.437.411''.

''I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri; -2%), l’età media è di 60,9 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 59,1 anni), il 60,4%; 59 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,7 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.430 (-89 rispetto a ieri, -3,5%), età media 73,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-3), 17 a Parma (+2); 12 a Reggio Emilia (-3); 22 a Modena (-1); 43 a Bologna (+3); 9 a Imola (invariato rispetto a ieri); 10 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (-1); 14 a Rimini (invariato)''.

''L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 37,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.160 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 221.895) seguita da Ferrara (1.977, comprensivi dei circa 900 non segnalati ieri, su 73.056), ), Modena (1.273 su 170.826), Reggio Emilia (1.163 su 119.771); poi Ravenna (893 su 100.075), Parma (875 su 88.126), Rimini (827 su 108.796); quindi Cesena (488 su 62.117), Forlì (438 su 52.100), Piacenza (375 su 60.725) e, infine il Circondario Imolese con 310 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 33.980. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 213.232 (-44.486). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 210.653 (-44.394), il 98,7% del totale dei casi attivi.

''Le persone complessivamente guarite sono 55.216 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 862.984.Purtroppo, si registrano 49 decessi: 5 in provincia di Piacenza (una donna di 94 anni e quattro uomini, dei quali due di 79 anni, uno di 81 e uno di 89 anni); 5 in provincia di Parma (una donna di 91 anni e quattro uomini di 65, 83, 89 e 91 anni); 3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni e due uomini di 82 e 89 anni);4 in provincia di Modena (due donne di 73 e 86 anni e due uomini di 84 e 92 anni); 18 in provincia di Bologna (cinque donne di 59, 61, 64, 76 e 86 anni e tredici uomini di 72, 75, due di 79, 81, 82, 84, 87 e tre di 92 anni); 2 in provincia di Ferrara (due uomini di 71 e 75 anni, quest’ultimo il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Modena); 3 in provincia di Ravenna (due donne di 88 e 89 anni e un uomo di 27 anni);4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 102 anni e tre uomini di 70, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna, 87 e 94 anni); 5 in provincia di Rimini (tutte donne di 72,77, 89, 91 e 95 anni).

''Dei 18 decessi registrati oggi in provincia di Bologna, 4 si sono verificati nel mese di gennaio e i restanti 14 dal 1^ di febbraio a oggi. L’uomo di 27 anni deceduto in provincia di Ravenna era una persona affetta da più patologie.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.251.Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 8 casi: 6 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 2 in quanto giudicati non casi Covid-19''.