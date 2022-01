Covid oggi Emilia Romagna, 13.671 contagi e 15 morti: bollettino 5 gennaio

Sono 13.671 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 dicembre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 15 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 0.179 tamponi molecolari e 32.371 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 21,8%. Da inizio pandemia sono morte 14.296 persone. Da ieri sono guarite 2.585 persone.

Sono 141 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna, 6 in più rispetto a ieri. Sul totale 103 (quindi il 73%) non sono vaccinati, mentre 38 sono vaccinati con ciclo completo. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.622, 43 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 120.058 persone.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.256 nuovi casi, seguita da Rimini (2.199), Parma (1.735) e Ravenna (1.682). Poi Modena (1.249) e Cesena (1.237). Quindi Ferrara (881), Reggio Emilia (814), Forlì (653) e il Circondario Imolese (637). Infine, Piacenza con 328 nuovi casi.