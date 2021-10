Covid oggi Emilia Romagna, 239 contagi e 4 morti. A Bologna 61 nuovi casi

Sono 239 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.420 tamponi di cui 12.822 rapidi antigenici con un tasso di positività all'1,1%. Da ieri i guariti sono stati 140. In isolamento domiciliare 14.633 persone in Emilia Romagna. Sono 44 le terapie intensive occupate nella Regione, 317 i ricoverati in reparti ordinari Covid. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 61 a Bologna, Ravenna a 41, Modena a 26, Parma a 23, Reggio Emilia a 22 e Rimini a 18.