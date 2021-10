Covid oggi Emilia Romagna, 273 contagi e 5 morti: bollettino 26 ottobre

Sono 273 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione che porta il numero totale da inizio pandemia a 13.564. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 29.993 tamponi, di cui 18.943 rapidi, con un tasso di positività allo 0,9%. Da ieri sono guarite 686 persone. In isolamento 8.748 persone. Le terapie intensive occupate sono 34, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 284 i ricoverati in altri reparti Covid, 3 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 93 nuovi casi, seguita da Ravenna a 37 e Rimini a 33. C'è, poi ,Modena a 23, Piacenza e Cesena, entrambe con 19 nuovi casi, e Forlì a18. Quindi Ferrara a 16, Reggio Emilia a 12, il Circondario Imolese a 2 e, infine, Parma a 1.