Covid oggi Emilia Romagna, 340 contagi e 5 morti: bollettino 25 settembre

Sono 340 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.183 tamponi con un tasso di positività dello 0,91%. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 60 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 57, Bologna a 51, poi, Modena a 37, Ravenna a 32, Forlì a 27, Rimini a 25 e Piacenza a 16. Quindi, , Cesena a 14, Ferrara a 13 e, infine, il Circondario Imolese a 8.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 192 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.074. I casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.780. Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.349. In lieve aumento, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 48 ossia 3 in più rispetto a ieri, in leggero calo quelli negli altri reparti Covid 383, 9 in meno rispetto a ieri.