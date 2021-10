Covid oggi Emilia Romagna, 351 contagi: bollettino 1 ottobre

Sono 351 i contagi da covid 19 in Emilia Romagna oggi, 1 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 26.629 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 148 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 218 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,9 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 63 nuovi casi, seguita da Bologna (57), Modena (54) e Ravenna (52); poi Rimini (35), Forlì (24) e Ferrara (18); quindi Piacenza e Reggio Emilia (entrambe con 13 nuovi casi), e infine il Circondario Imolese e Cesena (entrambe con 11).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 87 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 396.314. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.298 (+262). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.882 (+266), il 97,1% del totale dei casi attivi.