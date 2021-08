Covid oggi Emilia-Romagna, 561 contagi e 3 morti: bollettino 26 agosto

Sono 561 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 morti.

Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 408.877 casi di positività. Sono 25.144 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Questi i dati, accertati alle 12 di oggi, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 89 nuovi casi, quindi Rimini (73), Parma (72), Modena (66) e poi Reggio Emilia (63) e Ravenna (56). Seguono Piacenza (37), Cesena (34), Ferrara (32) e Forlì (23), infine il Nuovo Circondario Imolese (16).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 418 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 380.517. I decessi sono due uomini di 82 e 84 anni e una donna di 83 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.337. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 53 (-2 rispetto a ieri), 405 quelli negli altri reparti Covid (-5). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 4 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (invariato), 8 a Modena (-1), 13 a Bologna (+2), 2 a Imola (invariato), 6 a Ferrara (-1), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato) 2 a Cesena (invariato), 9 a Rimini (-2).