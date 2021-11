Covid oggi Emilia Romagna, 561 contagi e nessun morto: bollettino 6 novembre

Sono 561 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 novembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non ci sono stati altri morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 28.369 tamponi di cui 13.740 molecolari. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,7 anni. Da ieri sono guarite 229 persone. Dall’inizio dell’epidemia il totale resta 13.618. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36, 4 in meno rispetto a ieri, 318 quelli negli altri reparti Covid.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 111 nuovi casi e Modena con 85; seguono Ravenna (58), Forlì (54), Reggio e Rimini (entrambe con 47 casi), Cesena (41), Parma (39). Infine: Ferrara e Imola (con 30 casi ciascuna) e Piacenza con 19 nuovi casi.