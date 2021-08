Covid oggi Emilia Romagna, 661 nuovi contagi: bollettino 8 agosto

Sono 661 i nuovi contagi in Emilia Romagna di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun morto da ieri. Sono stati 21.605 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 120 nuovi casi e Bologna con 108; seguono Parma a 85 e Rimini a 79. Quindi Reggio Emilia a 62, Ferrara a 55 e Ravenna a 53, Cesena a 34, Piacenza a 30, il Circondario Imolese a 19 e Forlì a 16. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 137 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.136. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.289.