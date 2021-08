Covid oggi Emilia Romagna, 717 contagi e un morto: bollettino 6 agosto

Sono 717 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 28.084 tamponi. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Bologna a 143, Rimini a 117, Reggio Emilia a 95 e Modena a 90. Quindi Ravenna a 60, Ferrara a 55, Parma a 54, poi, Piacenza a 44 e Cesena a 30). Da ieri i guariti o dimessi sono stati 151. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 13.287 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, due in meno rispetto a ieri, 263 quelli negli altri reparti Covid, 4 in meno.