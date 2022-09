Covid oggi Emilia Romagna, 850 contagi e 10 morti: bollettino 5 settembre

Sono 850 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. ''Dall’inizio dell’epidemia" nella regione "si sono registrati 1.828.082 casi di positività, 850 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.246 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.785 molecolari e 2.461 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,2%", comunica la Regione Emilia Romagna.

''I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-1 rispetto a ieri, -3,3%), l’età media è di 65,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 826 (+17 rispetto a ieri, +2,1%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (-1 rispetto a ieri); 6 a Modena (+1); 10 a Bologna (invariato); 2 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza e Reggio Emilia (in entrambi i casi -1 rispetto a ieri).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,6 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 157 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 206.717) seguita da Ravenna (114 su 172.694) e Modena (107 su 278.562); poi Bologna (95 su 374.221), Parma (86 su 154.280) e Rimini (86 su 172.071); quindi Ferrara (60 su 131.031), Cesena (47 su 102.913), Forlì (42 su 84.671) e Piacenza (40 su 94.052); infine il Circondario Imolese, con 16 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 56.870''.

''I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 16.712 (-5.010). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.857 (-5.026), il 94,9% del totale dei casi attivi.Le persone complessivamente guarite sono 5.850 in più e raggiungono quota 1.793.455.Purtroppo, si registrano 10 decessi, alcuni dei quali dei giorni scorsi:1 in provincia di Piacenza (un uomo di 91 anni), 1 in provincia di Parma (una donna di 90 anni), 5 in provincia di Ferrara (tre donne di 75, 88 e 92 anni e due uomini di 77 e 91 anni), 1 a Cesena (un uomo di 84 anni), 1 a Rimini (una donna di 97 anni), 1 fuori regione, un uomo di 51 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Cesena.Non si registrano decessi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.915''.