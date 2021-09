Covid oggi in Francia, ecco i dati dell'ultimo bollettino del Paese. Da ieri sono stati registrati 13.466 contagi e 95 decessi per il Coronavirus. Al momento vi sono 10.816 ricoverati, di cui 624 entrati ieri in ospedale. In terapia intensiva vi sono 2.250 ammalati e 159 ammessi nelle ultime 24 ore. I dati delle autorità sanitarie, riferisce Le Figaro, mostrano una stabilizzazione della pandemia.