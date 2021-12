Covid oggi Francia, 166 morti in un giorno

15.412 i ricoverati in tutto, di cui 2.832 in terapia intensiva

Covid oggi in Francia, i morti sono stati 166 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino di Santé France riporta anche 15.142 persone in ospedale, di cui 1.342 ricoverate oggi. In terapia intensiva vi sono 2.832 malati di Coronavirus.

Intanto il tasso d'incidenza dei contagi ha raggiunto un livello record di 515,4 casi su 100mila abitanti nell'arco di una settimana. E' il dato più alto mai registrato, ma bisogna tener conto del più alto numero di test che ora vengono effettuati giornalmente.