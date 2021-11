I nuovi ricoveri negli ultimi sette giorni sono stati 1889, 469 quelli in terapia intensiva

Sono 8,998 i nuovi contagi covid-19registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto Santé Publique France. I decessi registrati nello stesso lasso di tempo sono stati 28, i nuovi ricoveri negli ultimi sette giorni 1889, 469 quelli in terapia intensiva di cui 353 in rianimazione.