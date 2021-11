Sono 9.502 i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, sottolineando che si tratta del dato più alto delle ultime sei settimane. Sono invece 49 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita a causa di complicanze riconducibili alla pandemia. In aumento anche le persone ricoverate in terapia intensiva.