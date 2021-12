Covid oggi Francia, contagi record: quasi 180mila

Sono 179.807 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Il picco precedente era di 104.611 contagi sabato. La media di infezioni registrata quotidianamente negli ultimi sette giorni è di 87.214 casi. La pressione sugli ospedali del Paese continua ad aumentare. Oggi i nuovi ricoveri sono stati 2.110 (contro i 1.634 del giorno prima). Il totale dei malati di Covid ricoverati è di 17.405.

Sono stati 417 i pazienti ricoverati oggi nei servizi di terapia intensiva in Francia, contro i 328 di ieri, per un totale di 3.416 persone assistite nei reparti specializzati nella cura dei casi più gravi. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie francesi, aggiornando il numero dei casi e dei ricoveri per Covid-19 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i vaccini, un totale di 51.676.653 persone hanno completato le vaccinazioni previste, pari al 76,6% della popolazione. I non vaccinati, dai 12 anni in su, sono 5,3 milioni. La campagna di richiami procede rapidamente: le terze dosi inoculate sono state 23.059.934.