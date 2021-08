Covid oggi Francia, quasi 3.800 contagi e 98 morti

In Francia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3.795 nuovi contagi da coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità francese, sottolineando che sono 98 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Viene così aggiornato a 6.746.283 il totale delle persone contagiate e a 114.308 quello delle vittime.

Il Green pass è diventato obbligatorio oggi in Francia per 1,8 milioni di lavoratori: dipendenti dei settori dello sport, il tempo libero, la cultura, la ristorazione, i centri commerciali e i trasporti a lunga distanza. Finora il Green pass veniva chiesto solo ai clienti, ora tocca anche a chi lavora. Chi non è vaccinato contro il Covid-19 dovrà presentare un test negativo, fatto entro 72 ore.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di vaccinazione di massa: l'85% dei maggiorenni ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 77% è completamente immunizzato. Le grandi società non appaiono preoccupate dell'impatto del provvedimento sul lavoro, mentre nel settore delle piccole imprese e dei ristoranti c'è più preoccupazione dato il numero più esiguo di dipendenti, scrive Le Figaro.