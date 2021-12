Covid oggi Francia, sabato riprendono voli con Africa australe ma con limitazioni

Sabato saranno ristabiliti i collegamenti tra la Francia e 10 Paesi dell'Africa australe - sospesi a causa dei timori per la variante omicron - ma con "un controllo estremamente rigoroso". Lo ha annunciato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, precisando che per il momento sarà consentito viaggiare solo a cittadini francesi, dell'Ue e ai diplomatici.

I viaggiatori saranno inoltre sottoposti al test Covid al loro arrivo in Francia, seguito da un isolamento di sette giorni in caso di esito negativo e di 10 giorni in caso di esito positivo. La misura si applica alle partenze da Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe, Malawi, Zambia e Isole Mauritius.