Covid oggi Friuli Venezia Giulia, 28 nuovi contagi: bollettino 10 luglio

Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.920 tamponi molecolari e 2.315 test rapidi antigenici. Oltre l'80% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 40 anni. Una ricovero in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 4. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.789. Risulta, inoltre, il contagio di una persona rientrata dal Sudafrica.