Covid oggi Friuli Venezia Giulia, 60 contagi: bollettino 12 settembre

Sono 60 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Eseguiti nelle ultime 24 ore 2018 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,97%. Sono inoltre 4.758 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali è stato rilevato 1 caso (0,02%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva e restano stabili i 44 ospedalizzati in altri reparti.

Complessivamente i decessi ammontano a 3.809, con la seguente suddivisione territoriale: 816 a Trieste, 2.020 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.985, i clinicamente guariti 106 mentre le persone in isolamento sono 1.390.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 112.344 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.623 a Trieste, 52.023 a Udine, 22.590 a Pordenone, 13.539 a Gorizia e 1.569 da fuori regione.