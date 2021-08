Covid oggi Fvg, 104 nuovi contagi e un morto: bollettino 6 agosto

Sono 104 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Da tabella risulta un morto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.921 tamponi molecolari e 1.024 test rapidi antigenici. Dall'analisi dei dati a disposizione, emerge che il 55 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 21. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati 3.791.