Covid oggi Fvg, 133 contagi e un morto: bollettino 16 ottobre

Sono 133 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 ottobre in Friuli Venezia Giulia secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto di Coronavirus, un 82enne di Palazzolo dello Stella. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.303 tamponi molecolari e 15.812 i test rapidi antigenici. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 37 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia le vittime nella Regione son state 3.832. In isolamento 885 persone.

