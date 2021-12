Covid oggi Fvg, 154 contagi e 10 morti: dati bollettino 27 dicembre

Sono 154 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 dicembre, su 1.770 tamponi molecolari e 4.735 test rapidi antigenici. Lo riferisce il bollettino Covid della Rigone. Dieci i decessi, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284, in base ai dati.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 1 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un terapista); 2 all'Irccs Burlo Garofolo (due ricercatori); 1 all'Ircss Cro di Aviano (un assistente sanitario); 5 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (due medici, due infermieri e un logopedista); 1 nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (un infermiere). Non si segnalano contagi nelle residenze per anziani.