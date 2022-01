Covid oggi Fvg, 3.100 contagi e 7 morti: bollettino 9 gennaio

I dati della Regione: in terapia intensiva 37 persone, delle quali 34 non vaccinate

Sono 3.100 i nuovi contagi coronavirus oggi, 9 gennaio 2022, in Friuli Venezia Giulia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid ella Regione spiegando che 1.179 casi sono stati rilevati su 6.798 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 17,34%. Sono inoltre 11.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.921 casi (16,50%). Sette i morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguita da quella tra 0 e 19 anni (18,29%), da quella tra 50 e 59 anni (17,23%) e da quella tra 20 e 29 anni (16,39%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in residenza sanitaria assistenziale), una donna di 92 anni di Capriva del Friuli (deceduta in ospedale), una donna di 87 anni di Trieste (deceduta in residenza sanitaria assistenziale), una donna di 86 anni di Povoletto (deceduta in ospedale), un uomo di 82 anni di Mereto di Tomba (deceduto in ospedale), un uomo di di 79 anni di Prepotto (deceduto in ospedale) e una donna di 64 anni di Trieste (deceduta in ospedale).