Covid oggi Fvg, 4.159 contagi e 9 morti: bollettino 6 gennaio

Sono 1.833 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 gennaio 2022, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 10.131 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 40,96%. Sono inoltre 17.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.326 casi (13,52%). Nove i decessi mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 306.

Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 2 ospiti (Trieste, Latisana) e di 25 operatori (Pordenone, Palmanova, San Pietro al Natisone, Cividale, Udine, Latisana, Sequals, Sacile, Trieste, Ronchi dei Legionari, Gemona, Gorizia, Fagagna, Monfalcone).