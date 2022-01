Covid oggi Fvg, 5.080 contagi e 11 morti: bollettino 27 gennaio

Sono 5.080 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. Nel dettaglio, su 11.202 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.294 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 11,55%. Sono inoltre 23.172 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.786 casi (16,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono pari a 41, mentre diminuiscono i pazienti ospedalizzati in altri reparti che risultano essere 475, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente sono pari a 4.451.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella in età scolare ossia 0-19 anni (27,49%), seguita dalla 40-49 (18,46%), 50-59 (15,71%) e 30-39 (14,51%). I casi positivi odierni sono dati per il 51,93% da femmine e per il 48,07% da maschi.