Covid oggi Fvg, 533 contagi e 5 morti: bollettino 19 novembre

Sono 533 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 19 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. Nel dettaglio, su 8.313 tamponi molecolari sono stati rilevati 494 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,94%. Sono inoltre 14.985 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 39 casi (0,26%).

I 5 decessi:+: un uomo di 87 anni e uno di 64 entrambi di Trieste deceduti in ospedale, una donna di 80 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 94 anni di Udine deceduta in ospedale e un uomo di 91 anni di Gorizia deceduto nel proprio domicilio. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 194, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Relativamente ai casi registrati all'interno del Servizio sanitario regionale: all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un infermiere, tre operatori socio sanitari, un vigile sanitario e 2 amministrativi; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un operatore socio sanitario; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale un infermiere; all'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo un infermiere. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani, sono stati rilevati 6 casi tra gli operatori (Trieste, Grado e Monfalcone) e 5 tra gli ospiti (Spilimbergo, Gradisca d'Isonzo, Gorizia e Montereale Valcellina).