Sono 80 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 29 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.041 tamponi molecolari e 3.297 i test rapidi antigenici. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 46 gli ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 3.799. In isolamento 1.111 persone.