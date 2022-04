Covid oggi Fvg, 963 contagi e 4 morti: bollettino 30 aprile

Sono 963 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti per un totale di 5.002 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.800 tamponi molecolari e 5.769 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono a 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 156. I totalmente guariti sono 333.522, i clinicamente guariti 225, mentre le persone in isolamento scendono a 24.401.

