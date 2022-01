Covid oggi Gb, 179mila contagi e 231 morti in 24 ore

Il totale di casi degli ultimi sette giorni in aumento del 29% rispetto alla settimana precedente

Sono 179,756, in calo rispetto agli oltre 194mila annunciati ieri, i nuovi contagi Covid-19 registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, secondo i dati riferiti dal governo britannico. Lo riporta il Guardian, precisando che altre 231 persone sono morte per complicanze legate al virus. Sono inoltre 17.988 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, rispetto ai 15.659 del giorno prima.

Gli ultimi dati, che riflettono le infezioni rilevate dai test, portano il totale dei contagi del Regno Unito degli ultimi sette giorni a 1.272.131, con un aumento del 29% rispetto alla settimana precedente. Si stima che il numero reale di infezioni sia sostanzialmente più elevato poiché non tutte le infezioni vengono rilevate. Il rapporto aggiunge che i tassi di casi settimanali più alti sono quelli di età compresa tra 20 e 29 anni, a 2.780,7 per 100.000 abitanti.