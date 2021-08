Covid oggi Gb, 26mila contagi e 48 morti

Dal sei settembre prenderà il via la somministrazione della terza dose di vaccino per i più vulnerabili

Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati altri 26.476 contagi da coronavirus e 48 decessi. Lo ha reso noto il governo. Ieri i nuovi contagi erano stati 33.196 e i morti 61 e lunedì scorso 31.914 e 40 rispettivamente.

Prosegue lo sforzo per somministrare la vaccinazione contro il Covid. Un totale di 42.718.665 persone sopra i 16 anni hanno ricevuto entrambe le dosi. E dal sei settembre prenderà il via la somministrazione della terza dose del vaccino, insieme al vaccino anti influenzale, per i più vulnerabili.