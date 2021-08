Covid oggi Gb, 30.838 contagi e 174 morti: bollettino 24 agosto

Sono 30.838 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna secondo il bollettino di oggi, 24 agosto 2021. Registrati altri 174 morti nelle ultime 24 ore, secondo le cifre diffuse dal governo. Altre 46.401 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Sono 131.283 i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose e hanno completato il ciclo di vaccinazione. La situazione, come riferisce il Guardian, viene monitorata in Scozia dove è stato registrato un aumento dei contagi.