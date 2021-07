Covid oggi Gb, 31.117 contagi: casi tornano a salire

Sono 31.117 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino. I nuovi casi sono in aumento. Ieri, i contagi erano stati 27.734: la crescita dei positivi non si verificava dal 20 luglio. Sono stati registrati altri 85 morti. Il Guardian, citando informazioni fornite da esperti, fa riferimento ad un calo dei tamponi nell'ordine del 20% negli ultimi tempi: non è chiaro se tale riduzione riguardi solo l'Inghilterra. I dati odierni segnalano la somministrazione di altre 215.214 dosi di vaccino. Il 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, il 56,6% ha completato il ciclo vaccinale.