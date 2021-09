Le autorità sanitarie britanniche hanno comunicato che nelle ultime 24 ore nel Regno Unito si sono registrati 36.710 nuovi contagi di Covid-19 e altri 182 morti, in leggero aumento rispetto a ieri, mentre sono 7.588 i pazienti positivi attualmente ricoverati in ospedale e 943 quelli in terapia intensiva. Lo stesso giorno, ma dello scorso anno, i casi confermati nel Regno Unito erano stati quasi 27mila ed i decessi 158.