Covid oggi Gb, 37.578 casi e 120 morti in 24 ore

Sono 37.578 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e 120 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, spiegando che rispetto alla scorsa settimana si è registrato un aumento del 2,4 per cento dei contagi. Restano invece invariati i tassi di mortalità.

In totale sono 48,21 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino in Gran Bretagna, mentre 43,25 milioni hanno completato l'iter vaccinale.