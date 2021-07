Covid oggi Gb, 44mila contagi e 73 morti. Record di ricoveri

Il Regno Unito ha registrato 44.104 nuovi contagi da coronavirus, complice la variante Delta, e altri 73 decessi secondo i dati del bollettino di oggi, 21 luglio. Il numero totale dei nuovi casi nel corso della settimana scorsa è salito del 35,8% rispetto ai sette giorni precedenti mentre i decessi sono saliti del 59%.

I ricoveri per covid in ospedake hanno raggiunto livelli record degli ultimi 5 mesi. Secondo i dati aggiornati al 19 luglio, sono entrati in ospedale 752 pazienti, con un incremento del 21% rispetto alla settimana precedente. Bisogna tornare al 25 febbraio per trovare simili cifre. Rimane in ogni caso lontanissimo il picco di 4.134 ricoveri dello scorso 12 gennaio.