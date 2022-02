Covid oggi Gb, 54.218 contagi e 199 morti: bollettino 16 febbraio

Covid in Gran Bretagna, 54.218 contagi e 199 morti nelle ultime 24 ore. Mercoledì della settimana scorsa, ricorda il Guardian, i contagi erano 68.214 e i decessi 276.

VACCINO 5-11 ANNI IN GB - I bambini fra i 5 e gli 11 anni potranno vaccinarsi contro il Covid in Inghilterra. Lo ha annunciato il governo di Londra, dopo che un'analoga decisione è stata presa nei giorni scorsi in Scozia e Galles. Anche l'Irlanda del Nord, riferisce il Guardian, sta per dare l'autorizzazione. L'avvio della vaccinazione per questa fascia d'età - già in corso negli Usa, l'Ue, Israele e altri paesi - è stato deciso su raccomandazione del Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (Jcvi), dopo una valutazione dei rischi e i benefici. La vaccinazione "non urgente" verrà effettuata attraverso i servizi sanitari scolastici con il preparato Pfizer BioNTech.