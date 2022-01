Covid oggi Gb, 84.429 contagi e 85 morti

Sono 84.429 i nuovi contagi da Covid e 85 i morti registrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Lo hanno riferito le autorità britanniche, secondo quanto riporta il Guardian. Ieri erano stati comunicati 91 morti e poco più di 75mila contagi. Dai dati sui contagi nel Paese arrivano "segnali incoraggianti", riferisce Downing Street mentre il primo ministro Boris Johnson sta valutando se in Inghilterra possano essere rimosse una parte delle restrizioni imposte nel quadro del 'Piano B' varato per frenare la diffusione della variante omicron.

Le misure, ricorda la Bbc, scadranno il 26 gennaio e il ministro dell'Istruzione Nadhim Zahawi, che precedentemente era il ministro per le Vaccinazioni, ha affermato che il Paese sarà per quella data "in una posizione migliore" per rimuovere alcune restrizioni.

Il portavoce di Johnson ha sottolineato che ci sono segnali di un calo delle infezioni in tutto il Paese e qualche segnale di diminuzione - o almeno di stabilizzazione - dei ricoveri in ospedale, evidenziando tuttavia che il sistema sanitario nazionale resta "sotto pressione significativa".