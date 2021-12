Covid oggi Gb, 88.376 contagi: nuovo record casi

Nuovo record di contagi covid in Gran Bretagna: i nuovi casi sono 88.376 secondo i numeri del bollettino di oggi. Registrati altri 146 morti. I nuovi positivi superano il dato di ieri, quando i contagi sono stati 78.610.

Il quadro si complica in Scozia, dove la variante omicron sarà dominante entro domani, come ha annunciato la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, nel corso di un discorso in Parlamento. Secondo Sturgeon, il 45% dei 5.951 casi di Covid-19 individuati oggi in Scozia è riconducibile alla variante omicron.

La prima ministra ha aggiunto che il sorpasso di omicron sull'attuale variante dominante Delta probabilmente "condurrà a un aumento ancora più rapido dei casi" e per questo ha esortato le persone a ridurre i contatti con altre famiglie "per quanto possibile".