Covid oggi Gb, Johnson: "Non vedo motivi per introdurre restrizioni"

L'emergenza Covid-19 in Europa desta preoccupazioni, ma ''non ci sono motivi per introdurre il piano B'' in Gran Bretagna, ovvero per introdurre nuove restrizioni finalizzate a ridurre la circolazione del virus. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Boris Johnson dicendo che ''la cosa migliore da fare è ricevere il richiamo'' del vaccino contro il Covid-19, la terza dose o booster. ''Per favore, quando potete ricevere il vostro booster, fatelo'', ha detto Johnson.

Ieri il ministro alla Salute britannico Sajid Javid, nel corso di una intervista alla Bbc, ha inoltre chiarito che la Gran Bretagna non imporrà la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus. ''No'', il Regno Unito non seguirà l'esempio dell'Austria, ha detto Javid. La vaccinazione, ha aggiunto, ''dovrebbe essere una scelta positiva''.