Covid oggi Gb, oltre 33mila contagi e 94 morti

Sono 33.074 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e 94 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, segnalando che la media dei contagi è aumentata dell'8,6 per cento rispetto alla settimana precedente. In calo il numero dei decessi, dopo che martedì era stato registrato il record da marzo di 175 morti.