Covid oggi Gb, oltre 35mila contagi e 167 morti: bollettino 28 settembre

Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati 34.526 contagi e 167 morti per Covid. Il bollettino giornaliero delle autorità britanniche rende noto il numero di persone decedute entro 28 giorni dalla diagnosi di Coronavirus. In base a questo criterio i decessi totali dall'inizio della pandemia sono 136.375. Il Guardian ricorda che in base ai dati pubblicati separatamente dall'ufficio di statistica, sono 161.000 i decessi nel Regno Unito dove il Covid è menzionato nel certificato di morte.