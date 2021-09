Covid oggi Gb, oltre 38mila contagi e 167 morti in un giorno

Sono 38.013 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 settembre in Gran Bretagna dove si registrano altri 167 morti per il covid-19. Lo riportano le autorità sanitarie. Ieri i nuovi casi erano stati 38.975 e i decessi 191. Secondo i dati del governo britannico, ieri verano 8.805 persone ricoverate in ospedale. Si tratta, secondo la Press Association, del 6% in più della settimana scorsa e del dato più alto dal 10 marzo. Il dato è comunque molto più basso rispetto ai 39.254 ricoverati del 18 gennaio, il numero più alto dall'inizio della pandemia.