Covid oggi Gb, oltre 49mila contagi e 180 morti in un giorno

Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati 49.298 contagi e 180 morti per il Covid-19. E' il decimo giorno consecutivo in cui vi sono più di 40mila contagi e ieri se ne erano registrati 52mila. Al momento vi sono 8.238 malati di Coronavirus, ricoverati in ospedale.

Dall'inizio della pandemia, nel Paese vi sono stati 139.146 morti per il Covid e il dato comprende soltanto chi è deceduto entro 28 giorni dalla diagnosi.