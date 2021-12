Covid oggi Gb, record contagi in Inghilterra e Galles: 129.471 in un giorno

Scozia e l'Irlanda del Nord non forniscono dati ma il numero totale di contagi segnalati è superiore al precedente record per l'intero Regno Unito

La variante Omicron dilaga nel Regno Unito che segna un record di contagi Covid - con 129.471 nuovi casi segnalati oggi in Inghilterra e Galles - sebbene non siano stati forniti dati ufficiali per la Scozia e l'Irlanda del Nord, riporta il Guardian.

Nonostante la natura incompleta dei dati, il numero totale di contagi segnalati oggi per Inghilterra e Galles è superiore al precedente record per l'intero Regno Unito.

La Health Security Agency del Regno Unito ha registrato 17.269 nuovi casi di contagio da variante Omicron nelle ultime 24 ore. Un dato inferiore a quello effettivo, ha sottolineato, perché il sequenziamento non viene effettuato per tutti i test e la Scozia non distingue i casi in base alla variante. Il numero dei decessi attribuiti a Omicron è salito a 49, i ricoveri di pazienti infettati con la nuova variante sono 668. Dei contagi attribuiti a Omicron 16.133 sono emersi in Inghilterra, 1136 in Irlanda del nord.